Коронавирус впервые обнаружили в мороженом в Китае

По данным издания, при изготовлении продукта компания-производитель использовала сухое молоко, которое было импортировано из Новой Зеландии, а также сухую сыворотку, которую импортировали из Украины.

После обнаружения партию мороженого изъяли и изолировали. Кроме того, противоэпидемиологическая служба проводит поиски людей, которые могли контактировать с продуктом, чтобы исключить случаи их заражения.

Как отметил вирусолог из Университета Лидса Стивен Гриффин, такой случай, скорее всего, является разовым, а причиной обнаружения нового вируса в мороженом стал контакт с человеком, болеющим COVID-19.

В начале ноября сотрудники Роспотребнадзора исследовали продукты питания на коронавирус, но ничего не нашли. Зато вирус был обнаружен в общественном транспорте и магазинах. Специалисты провели более 220 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды.