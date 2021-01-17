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    17 января 2021, 10:27

    Коронавирус впервые обнаружили в мороженом в Китае

    Анастасия Калинина

    Специалисты впервые обнаружили коронавирус в мороженом в Китае. Речь идет о муниципалитете Тяньцзинь и о партии мороженого, сделанного из сухого молока. Информация об этом появилась на сайте Sky News.
    Коронавирус впервые обнаружили в мороженом в Китае

    По данным издания, при изготовлении продукта компания-производитель использовала сухое молоко, которое было импортировано из Новой Зеландии, а также сухую сыворотку, которую импортировали из Украины.

    После обнаружения партию мороженого изъяли и изолировали. Кроме того, противоэпидемиологическая служба проводит поиски людей, которые могли контактировать с продуктом, чтобы исключить случаи их заражения.

    Как отметил вирусолог из Университета Лидса Стивен Гриффин, такой случай, скорее всего, является разовым, а причиной обнаружения нового вируса в мороженом стал контакт с человеком, болеющим COVID-19.

    В начале ноября сотрудники Роспотребнадзора исследовали продукты питания на коронавирус, но ничего не нашли. Зато вирус был обнаружен в общественном транспорте и магазинах. Специалисты провели более 220 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды.