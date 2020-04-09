Коронавирус в России и в мире. Главное на 9 апреля

За последние сутки в России зафиксировано 1 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Семь пациентов с COVID-19 погибли в столице. Общее число заболевших россиян достигло 8672 человека. По словам президента Владимира Путина, следующие две недели станут определяющими в стране. Количество зараженных в мире достигло полутора миллиона. 88 тысяч человек не смогли побороть инфекцию. Главные новости о пандемии в России и мире собрал «360».

В России

Срок действия паспортов и водительских прав, а также всех личных документов будет автоматически продлен. Президент России подчеркнул, что гражданам сейчас не до бюрократических формальностей и указал кабинету министров проработать этот вопрос.

Владимир Путин также отметил, что ближайшие две-три недели станут определяющими по коронавирусу в России. Именно в эти дни многое будет зависеть от выполнения рекомендаций и разумного использования вложенных ресурсов

Российские семьи с детьми до трех лет смогут получить дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей в условиях коронавируса. Для этого достаточно подать заявление на портале госуслуг.

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что в России разработали новые экспресс-тесты на коронавирус. Результат будет известен за 20 минут и обойдутся они дешевле стандартных.

Помимо этого, в стране станет еще больше лабораторий, которые смогут тестировать людей на инфекцию. Всем частным и государственным организациям разрешат делать этот анализ.

В текущей ситуации организаторы «Бессмертного полка» могут перевести шествие в онлайн-режим. Такой выход рассматривают, если ситуация с коронавирусом не позволит людям очно рассказать о подвиге своих предков.

В Сеть попало видео из Иркутской области. В городе Арзамас врачи-инфекционисты в «чумных» костюмах гоняются за жителем города. В ситуацию пришлось вмешаться мэру Арзамаса. Он объяснил, что у убегающего гражданина подозрение на коронавирус. Сам он является недееспособным и находится под опекой.

В Челябинске пришлось закрыть отделение пульмонологии областной больницы. У одного из пациентов тест на коронавирус оказался положительным. Больше никто не заразился.

В Москве задержали двух мужчин, нелегально торговавших медицинскими масками. Один продавал товар в электричке, другой — на Курском вокзале. С начала апреля в стране запрещено продавать маски, респираторы, перчатки и марлю вне аптек.

В мире

В Сербии коронавирусной инфекцией заразился старший сын президента. Об этом глава страны написал в Instagram.

В Китае, в городе Ухань с которого началась пандемия, зафиксировали резкий скачок подачи заявок на регистрацию брака после 76 дней полной изоляции. Из-за этого в работе онлайн-системы произошел сбой.

В Сингапуре запретили устраивать вечеринки. Ходить в гости тоже нельзя. Местные власти запретили развлечения подобного рода. Собраться вместе теперь не могут ни родственники, ни друзья. Посещать членов семьи можно в случае если пожилому человеку требуется уход. За несоблюдение — лишение свободы около года, плюс штраф 14 тысяч долларов.

В США число зараженных коронавирусом превысило 400 тысяч человек. Количество погибших в результате заражения инфекцией поднялось до отметки в 14 тысяч. Самая тяжелая обстановка складывается в Нью-Йорке. Мэр города рассказал, что больше всего смертей от коронавируса в городе приходится на латиноамериканцев.

В Италии за сутки вылечилось рекордное количество человек. Двум тысячам итальянцев удалось победить болезнь.

Белоруссия может пойти по итальянскому сценарию развития коронавируса. Сейчас в стране сильно увеличивается число заражений. По словам бывшего главы Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича, Лукашенко сделал много глупостей, в том числе не были приняты своевременно меры по нераспространению вируса.

Стало известно, что страна попросила Евросоюз о помощи на фоне борьбы с распространением коронавируса.

Состояние британского премьер-министра Бориса Джонсона улучшилось. Пока он все еще остается в палате интенсивной терапии, но лечение дает свои плоды.