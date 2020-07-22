Коронавирус в России и в мире. Главное на 22 июля

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире приближается к 15 миллионам. От заболевания погибли 611 090 пациентов. В первой тройке по-прежнему США — 3,8 миллиона случаев, Бразилия — 2,1 миллиона зараженных и Индия — 1,1 миллиона инфицированных. В России заявили о готовности вакцины, а в Испании наступает вторая волна. Главные новости о коронавирусе на 22 июля — в материале «360».

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В России

Количество выявленных в России случаев достигло 783 328 человек. За последние сутки зафиксировано 5 842 заболевших. Уже второй день подряд в стране регистрируется меньше шести тысяч заражений.

В Минобороны заявили о готовности вакцины против короновируса нового типа. Испытания препарата прошли успешно. У добровольцев не было побочных эффектов. Вместе с тем в Минздраве призвали не спешить с громкими заявлениями. Препарат Минобороны и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, еще в стадии клинических испытаний.

Вместе с тем, в стране в скором времени ожидают массовую вакцинацию от инфекции. По предварительной оценке, сначала препарат необходимо ввести 40-50 миллионам человек.

В России могут разрешить международные перелеты из шести крупных городов. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Владивостоке.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в хоккейном клубе «Авангард». Инфекцией заразились сразу 20 игроков и сотрудников. Еще семь хоккеистов заболели из команды ЦСКА. Всех их изолировали.

В Санкт-Петербурге с 27 июля заработают кафе и рестораны. Также планируется запустить работу ТЦ, но с ограничениями. Например, в них пока не будут открываться фуд-корты и развлекательные площадки.

В мире

В Швеции из-за пандемии отметили банкет по случаю вручения Нобелевской премии. Он обычно проходил в здании мэрии Стокгольма. Но учитывая текущее положение в мире, организаторы сообщили, что проводить мероприятие небезопасно.

Президент США Дональд Трамп допустил ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Но, по его словам, это будет означать победу над инфекцией.

«К сожалению, вероятно, сначала станет хуже перед тем, как будет лучше. Мне не нравится говорить это, но так обстоят дела», - заявил он.

В Испании резко увеличилось число заражений после отмены карантина. За последний месяц выявили 18 564 случаев, что превосходит показатели предыдущего месяца на 400%.

Абхазия готова принять российских туристов. Для этого при себе нужно иметь справку об отсутствии коронавируса. Ее нужно сделать не позднее, чем за три дня до приезда.