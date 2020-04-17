Коронавирус в России и в мире. Главное на 17 апреля

В России больше не осталось регионов без коронавируса. В последнюю очередь COVID-19 нашли на Алтае. Из-за сложившейся ситуации президент Владимир Путин отложил парад Победы. Международный союз конькобежцев (ISU) окончательно отменил чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию в Монреале. Власти Грузии вводят запрет на передвижение легковых автомобилей по всей стране. А некоторые государства Евросоюза наоборот, начали ослаблять меры изоляции, принятые из-за пандемии.

В России

За последние сутки число зараженных увеличилось в России на 3448. Республика Алтай держалась до последнего: в регионе не было заболевших коронавирусной инфекцией до середины апреля.

Больше всего инфицированных, по-прежнему, в Москве. Среди регионов, где выявили больше всего случаев заражения: Московская область, Санкт-Петербург, Коми, Нижегородская и Ленинградская области.

В столице любые симптомы респираторной инфекции теперь станут поводом для изоляции. Каждый случай ОРВИ будут рассматривать как подозрение на заражение коронавирусной инфекцией.

В связи со сложившейся ситуацией президент России Владимир Путин отложил парад Победы. В организации ветеранов уже предложили альтернативные даты проведения праздника.

Подольская компания приступила к клиническим исследованиям препарата «Полиоксидоний». В ходе испытаний будут оценены эффективность и безопасность лекарства у взрослых пациентов (мужчин и женщин) в возрасте от 18 до 85 лет, зараженных коронавирусом. Исследования препарата проводятся в соответствии с протоколом ВОЗ.

Тем временем правительство России разрешило использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание.

В мире

Количество зараженных новым коронавирусом по всему миру выросло до 2,1 миллиона человек. Скончались уже 139 тысяч граждан. Самый мощный удар пандемии приняли на себя США. Страна вышла на лидирующие позиции по числу как зараженных, так и умерших.

Несмотря на это, Штаты, направили все ресурсы не на помощь своему населению, а на поиск виноватых в пандемии. Выдвигаются разные предположения, кто мог наслать «чуму» на Америку — Китай, Россия, ВОЗ или все разом.

В Великобритании зафиксировали 103 тысячи заболевших. Соединенное королевство стало шестой страной, где количество инфицированных перевалило за 100 тысяч. От осложнений, вызванных коронавирусом, в стране в общей сложности умерло более 13 тысяч человек.

Власти Грузии с 17 апреля намерены вводить запрет на передвижение легковых автомобилей по всей стране. Это все сделано в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса нового типа. По последним данным в сейчас в стране 348 заболевших COVID-19, из них 76 пациентов вылечились.

Чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию в Монреале окончательно отменили. Также отменены первенство мира по шорт-треку среди юниоров, который должен был состояться в Сеуле, и чемпионат мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде. Все из-за пандемии коронавируса.

Но не все государства продолжают находится в режиме самоизоляции. Некоторые страны Евросоюза начали ослаблять принятые ранее меры. Так например, в Италии, Испании и Австрии разрешили частичное возвращение на работу. Школу планируют открыть в Исландии и Швейцарии. «360» собрал все что известно о том, как страны будут выходить из режима карантина.