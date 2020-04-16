Коронавирус в России и в мире. Главное на 16 апреля

Число заражений коронавирусной инфекцией в мире достигло отметки в 2 049 888 человек. Жертвами COVID-19 стали около 134 тысяч. В России за последние сутки выявлено 3388 новых заражений. Всего в стране 24 490 зараженных, 198 из них — погибли. ВОЗ заявила, что коронавирус не может иметь искусственного происхождения. В России остался только один регион без заражений — Республика Алтай. Главные новости о коронавирусе в России и в мире — в материале «360».

В России

Все больше россиян переносит инфекцию бессимптомно. Количество человек, которые не почувствовали коронавирус, но стали его переносчиками — достигло 30%. С одной стороны — это хорошо. В таком состоянии инфекция не передается активно, а незаметное протекание говорит о приспособлении организма. С другой стороны бессимптомных заболевших трудно контролировать.

В России выявили нулевого пациента с коронавирусом. Им стал москвич, вернувшийся из Милана. Ему поставили диагноз 27 февраля.

Операторов сотовой связи попросили отменить плату за связь абонентов, застрявших заграницей. Речь идет об отмене оплаты за смс и входящие звонки. Глава Минсвязи направил обращение операторам.

Республика Алтай стала последним регионом страны, свободным от инфекции коронавируса. Там не выявили ни одного зараженного.

Ветеранские организации направили письмо Владимиру Путину. В нем они предложили перенести парад Победы из-за текущей ситуации с коронавирусом. Кремль ответил, что эту инициативу рассмотрят.

В Кургане пятеро зараженных коронавирусом пожаловались в прокуратуру на земляка. Жители утверждают, что мужчина не придерживался 14-ти дневного карантина, после возвращения из Москвы.

В Мурманской области пациентов с вирусом начнут отслеживать через браслеты. Власти выделили почти 1,5 миллиона рублей из резервного фонда для закупки трекер-браслетов для пациентов с COVID-19.

В мире

Правительству Новой Зеландии снизили зарплаты на 20% из-за пандемии. Сокращенные выплаты министры будут получать следующие полгода. Зарплаты решили уменьшить, чтобы уравнять доходы местных жителей, которые пострадали от коронавируса.

Во Франции у 668 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» выявили коронавирус. Наиболее тяжелых больных направили в госпиталь Святой Анны в Тулоне. Весь остальной состав находится на 14-дневном карантине.

В Великобритании врач потроллил министра здравоохранения. Чиновник рассказал, что врачам предоставили достаточно защитной одежды, призвав медиков относиться к снаряжению, как к «драгоценностям». В свою очередь доктор смастерил новую защиту, из собственного нижнего белья. Намекнув, что защиты не хватает.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что здравоохранение Германии выдержало нагрузку при пандемии. Она также частично отменила карантинные меры. В стране со следующей недели откроются магазины площадью не больше 800 квадратных метров, веломагазины и книжные. С 4 мая возобновится обучение в школах и заработают парикмахерские.

Дональд Трамп заявил, что США прошли пик возникновения новых случаев заражения коронавирусом. В четверг Белый дом огласит рекомендации по отмене ограничений из-за коронавируса. При этом страна опять обновила антирекорд по жертвам от COVID-19. За последние сутки в США погибли 2228 человек.

Также президент приостановил финансирование ВОЗ. По его словам, она не смогла адекватно получить информацию об обстановке в Китае и поделиться ею своевременно. Организация не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность.

В Китае закрыли временную больницу Уханя. Последних пациентов перевели оттуда в городские больницы. Закрытие медучреждения означает окончание эпидемии и возвращение лечения больных в нормальное русло.