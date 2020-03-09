Коронавирус в России и мире. Главное на 9 марта

Коронавирус продолжает набирать обороты. Число инфицированных растет с быстрой скоростью. По частоте заражений сейчас лидирует Южная Корея. Дальше идут Италия, Иран и Китай. Во Франции в целях безопасности запретили все мероприятия, участниками которых могут быть более тысячи человек. На всем западном побережье США объявлен режим ЧС.

В России

За последние сутки в России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных в стране достигло 17 человек.

Все заразившиеся вернулись домой из Италии. Сейчас они находятся в инфекционных боксах под наблюдением врачей. Специалисты устанавливают, с кем общались заболевшие COVID-19, чтобы направить их на обследования.

Всех людей с подозрением на коронавирус в Москве отправляют на двухнедельный карантин. Понятие изоляции понятно, но у россиян возникает куча сопутствующих вопросов. Специалисты собрали все основные вопросы и дали детальные объяснения.

Москвичам, которые нарушат двухнедельный домашний карантин после возвращения из «коронавирусных» стран, может грозить уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. Следить за соблюдением карантина столичные власти намерены через системы видеонаблюдения.

А в Казани выписали троих пациентов после выздоровления от коронавируса. Инфекцию россияне подхватили на круизном лайнере Diamond Princess, который стоял на карантине в Японии. Поскольку судно находилось в водах другой страны, эти случаи заражения не входят в те, которые зафиксировали в России.

В Липецкой области из-за коронавируса ввели дополнительные меры профилактики. Торговые центры, кафе, учреждения культуры и образования, а также другие места массового скопления людей начали проверять на соблюдение режима дезинфекции. В том случае, если организации не будут выполнять санитарную обработку, то их начнут штрафовать или закрывать.

Лоукостер «Победа» вслед за другими российскими авиакомпаниями отменил все рейсы в Италию. Самолеты перестанут летать с 11 марта, а запрет продлится до начала апреля. Теперь пассажиры «Победы» смогут вернуть билеты и получить обратно заплаченные за них деньги.

В мире

Коронавирус уже давно вышел за пределы Китая, где в декабре 2019-го была зарегистрирована вспышка пневмонии, вызванной новой инфекцией. Сейчас он распространился уже на 101 страну, следует из данных ВОЗ.

Только за последние сутки коронавирус проник в Болгарию, Молдавию, Коста-Рику, Французскую Гвиану, на Мальдивы, Мальту, датские Фарерские острова и на французский карибский остров Мартиника.

По частоте заражений новой инфекцией лидирует Южная Корея. В стране на каждый миллион жителей приходится 142,1 случая инфицирования. На втором месте идет Италия. Там на миллион жителей приходится 121,9 случая заболевания. Третьим стал Иран (80,9), Китай находится только на четвертой позиции (58,3).

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Далее идут Швейцария (39,3) и Норвегия (31,5). Следом расположились большинство стран Европы: Швеция (20,0), Бельгия (17,5), Нидерланды (15,4), Франция (14,3), Испания (13,1), Германия (12,3), Австрия (11,8), Британия (4,1). В Японии зараженных только 3,9 на миллион жителей, в США — 1,4.

При этом по количеству смертности от коронавирусной инфекции на первом месте оказалась Италия. В стране погибает каждый двадцатый зараженный. На втором месте США. В штатах выявили 512 случаев заражения, но скончались уже 19 человек. Китай по уровню смертности только на третьем месте — в стране смертность от коронавируса составляет 3,83% от общего числа заболевших, на четвертом — Иран (2,96%).

Наименьшая смертность среди неблагополучных по коронавирусу стран — в Южной Корее. При том, что эта страна лидирует по числу заражений, умирают там 0,68% от общего количества инфицированных.

В связи со сложившейся ситуацией власти Италии приняли жесткие ограничительные меры и закрыли на въезд и выезд 15 северных провинций. В зоне карантина оказались Венеция и Милан.

В США на всем западном побережье из-за коронавируса объявлен режим чрезвычайной ситуации. Его ввели на 60 дней.

Накануне зараженный коронавирусом заявился на конференцию с участием американского президента ДональдаТрампа. Глава Белого дома руку ему не пожимал, и они вообще они никак не пересекались. Однако Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп позже признался, что до того как вышел на одну сцену с Трампом и пожал ему руку, имел краткий контакт с инфицированным человеком.

Из-за распространения коронавируса во Франции запретили все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек. На сегодняшний день четыре депутата и два работника национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции заражены новым типом коронавируса. В общей сложности число заболевших в стране выросло до 1126 человек, скончались 19 человек.

Что только ни пытаются предпринять люди, чтобы не заболеть коронавирусом. Кто-то считает, что от инфекции отлично помогает чеснок, а кто-то уверен в пользе детской мочи с кокаином. Но все это миф. ВОЗ назвала бесполезные средства от бушующей во всем мире инфекции.

COVID-19 гуляет по миру с декабря 2019 года. По последним данным, инфицированных насчитывается более 110 тысяч человек. Летальным исходом закончилось 3,8 тысячи заражений. Победить инфекцию смогли более 62 тысяч пациентов.