Коронавирус в России и мире. Главное на 8 марта

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 106 тысяч человек. Только в Италии количество заразившихся за прошедшие сутки увеличилось на более чем 1,1 тысячи граждан. В России зарегистрировали четыре новых случая заболевания.

В России

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированные появились в Липецке и Петербурге. Все заразившиеся коронавирусом приехали из Италии. Сейчас они лежат в инфекционных боксах под наблюдением врачей. Более того, всех людей, с кем контактировали пациенты, тоже отправят на обследования. На сегодняшний день в России заболевших COVID-19 насчитывается 14 человек.

Несмотря на новые случаи заражения, накануне из инфекционной больницы № 1 Москвы выписали Давида Берова. Он стал первым заболевшим коронавирусом в России. Молодой человек вылечился от инфекции и медики отпустили его из больницы домой. Новых случаев заболевания в Москве нет.

Теперь каждый россиянин, который приедет в Москву из «коронавирусной» страны, обязан зарегистрироваться. После посещения стран, которые входят список опасности, на учет нужно встать в департаменте здравоохранения Москвы. Всего в списке 87 государств. На карантин отправят тех, кто приехал из Германии, Испании, Италии, Кореи, Франции, Китая и Ирана.

В московском транспорте с связи со сложившейся ситуацией также усилии меры санитарной безопасности.

В мире

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире продолжает расти. За сутки в Италии число инфицированных увеличилось на 1145 человек. Теперь общее число пациентов с коронавирусом превысило пять тысяч человек. В Испании количество инфицированных перевалило за 500 человек.

Министр здравоохранения Египта Хала Зайд сообщила в субботу о подтвержденном коронавирусе у еще 33 человек на борту туристического теплохода, который сейчас находится в городе Луксор. Консульский отдел посольства России в Египте сообщил, что среди зараженных COVID-2019 россиян нет.

Случаи заражения также зафиксировали в ряде других стран, в числе которых Германия, Парагвай, Ирландия, Румыния и Грузия. Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у второго парламентария.

Тем временем власти Китая решили выделить 20 миллионов долларов ВОЗ на борьбу с новой инфекцией, написал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

А в китайской провинции Фуцзянь произошло ЧП — рухнул отель. Он использовался как карантинная зона для людей, которые прибыли из регионов, где произошла вспышка коронавируса. Спасатели уже обнаружили 38 человек из 70, которые находились в здании в момент обрушения.

О введении режима чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке объявили власти. Сейчас в штате Нью-Йорк количество инфицированных увеличилось до 89 человек, написал в Twitter губернатор Эндрю Куомо. По всей стране больных уже три сотни. 17 человек погибло.

ВОЗ назвал сходства и различия между коронавирусом и гриппом. Главные отличия в скорости распространения. У гриппа инкубационный период небольшой. Первые симптомы проявляются через три дня.

Коронавирус действует иначе после проникновения в организм он затаивается дней на пять-шесть. После этого периода человек чувствует недомогание.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в мире заразились коронавирусной инфекцией больше 106,1 тысячи человек. Свыше 60,1 тысячи граждан вылечились. Число жертв — 3,6 тысячи пациентов.