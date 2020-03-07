Коронавирус в России и мире. Главное на 7 марта

Все больше людей по всему миру заражаются коронавирусом. Количество заболевших превысило 100 тысяч человек. В Германии число инфицированных выросло до 639 человек, в Испании — до 374. В России зафиксировали шесть новых случаев заражения.

В России

Оперативный штаб сообщил о новых случаях коронавируса в стране. Пять заболевших — в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заболевшие приехали из Италии. Их госпитализировали и разместили в инфекционных боксах. Состояние зараженных удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме. Хорошие новости — первый заболевший в Москве коронавирусной инфекцией мужчина поправился. Скоро его выпишут из больницы.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти столицы ввели режим повышенной готовности. Мы рассказали, как он будет работать. В Новгородской области решили перестраховаться и вслед за Москвой ввели такой же режим. По словам губернатора региона Глеба Никитина, власти должны принять все необходимые меры профилактики, чтобы не допустить заражения жителей.

Из-за коронавируса на неопределенный срок перенесли Красноярский экономический форум (КЭФ). Он должен был состояться с 19 по 21 марта.

В России идет активная борьба с распространением возбудителя. Специалисты Роспотребнадзора провели свыше 51 тысячи тестов для проверки людей приехавших в страну. Все россияне, попавшие на карантин из-за инфекции, получат компенсацию. Ее размер будет такой же, как если бы они не вышли на работу по болезни.

Авиакомпании «Победа» и S7 Airlines разрешат своим клиентам вернуть билеты на все рейсы. Отказаться можно будет даже в том случае, если пассажир купил невозвратный билет.

А вот жилищному строительству в стране китайский коронавирус может навредить. Во-первых — людям из-за инфекции будет просто не до покупки квартир, а во-вторых — ответственные за запуск и сдачу строительства могут заболеть.

В мире

Во всем мире количество заболевших новым коронавирусом превысило 100 тысяч человек. Больше всего носителей инфекции в Китае — больше 80 тысяч человек. В список стран с критической ситуацией с коронавирусом попали Южная Корея (свыше 6,5 тысячи), Иран (больше 4,7 тысячи), Италия (больше 3,8 тысячи). Более 100 случаев выявлено в Германии, Франции, Испании, США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Швеции. Первые случаи заболевания выявили в Ватикане, Сербии и Камеруне.

Источник фото: телеканал «360»

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация оценивает потенциальный риск срыва поставок лекарств из-за распространения коронавирусной инфекции.

Он отметил нехватку в ряде странах медицинских средств и приборов, среди которых аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородное оборудование.

Сейчас ВОЗ получила заявки на оценку и одобрение 40 новых диагностических тестов на заболевание, рассказал на брифинге в Женеве Гебрейесус. В разработке находятся 20 вакцин, уже проводятся их клинические испытания.

Китайский вирусолог рассказал, когда «отойдет» коронавирус. По его словам, снимать медицинские маски, защищающие от распространения коронавируса, пока рано. Несмотря на то, что эпидемия идет на спад.

Специалисты по всему миру ищут способы борьбы с коронавирусной инфекцией в то время, как мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт. Он, как вирус, достаточно быстро распространяется по всему миру.

Вспышка заболевания уже сказалась на курсе валют. На Московской бирже евро и доллар достигли годового максимума. Инвесторы уходят с рынка, но россиянам советуют не бежать в обменники для покупки валюты. Ситуация еще может измениться.

Американский президент Дональд Трамп не стал спорить с тем, что коронавирус может ударить по экономике США. Глава Белого дома выразил надежду, что инфекция скоро отступит.

В мире уже начали отменять мероприятия и фестивали, на которых возможно массовое скопление народа. Теперь угроза нависла и над грядущей Олимпиадой. ВОЗ обсудила с федерациями возможность проведения летних соревнований без зрителей.

Как пишет New York Times, возмещение стоимости билетов болельщикам может обойтись организаторам Игр в Токио примерно в 850 миллионов долларов.

Похожая ситуация может сложиться и с Евровидением. Сценарий конкурса могут изменить из-за ситуации с коронавирусом. Не исключено, что выступления участников пройдут не так, как все привыкли. Сейчас в голландской телекомпании NPO рассматривают альтернативные варианты.