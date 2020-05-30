Коронавирус в России и мире. Главное на 30 мая

За последние сутки число коронавирусных больных в мире практически вплотную подошло к отметке в шесть миллионов. Только в Индии впервые выявили больше семи тысяч случаев заражения за 24 часа. А Мумбаи уже окрестить эпидемическим очагом глобального масштаба. В России же было решено разделить погибших от коронавируса на группы. Это необходимо для более точного учета в статистике.

В России

За прошедшие сутки в стране подтвердили 8572 новых случая COVID-19. Из них у 39,4% не было клинических проявлений болезни. Из-за коронавируса скончались еще 232 россиянина. Это число летальных исходов стало самым большим за сутки за весь месяц.

При этом погибших от коронавирусной инфекции решено разделить на группы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что в России очень внимательно подошли к диагностике причин смерти. Разделение умерших на группы необходимо для более точного учета в статистике.

По последним данным, больше девяти миллионов россиян уже прошли тест на коронавирус. Прирост заражений снизился в 11,8 раза. Количество бессимптомных больных выросло в 2,6 раза. Голикова отметила, что это серьезные цифры, позволяющие правительству рассчитывать, что выявляется максимальное количество зараженных.

Также она отметила, что коэффициент распространения коронавируса в стране сейчас ниже единицы. Московский регион, по ее словам, демонстрирует серьезную тенденцию к снижению случаев заражения.

В стране уже начали понемногу отменять ограничения из-за коронавируса. С 1 июня в Москве заработают все магазины, а людям разрешат небольшие прогулки. В Подмосковье откроют парки и строительные гипермаркеты, но ряд важных ограничений все же сохранят. «360» собрал все об изменениях в жизни московского региона с 1 июня.

В мире

Число зараженных коронавирусом нового типа в мире выросло до 5 923 432 человек. Лидер по числу инфицированных по-прежнему США — там 1 745 930 заболевших COVID-19, следует из последних данных университета Хопкинса.

На втором место Бразилия. В стране зафиксировано 465 166 пациентов с коронавирусом. Россия остается на третьей позиции по числу выявленных случаев инфицирования. В РФ 387 623 пациента с COVID-19.

За последние 24 часа в Индии подтвердили больше семи тысяч случаев заражения коронавирусом. Мумбаи — один из крупнейших экономических центров страны, — уже окрестить эпидемическим очагом глобального масштаба. Именно в этом городе, по данным властей, находится каждый пятый заболевший COVID-19 в стране и каждый четвертый умерший от коронавируса.

В больницах города обстановка более чем удручающая. На одну койку кладут двух пациентов, а к аппаратам ИВЛ подключают по очереди. Иного выбора у врачей попросту нет: больных слишком много.

Тем временем в США опубликован материал, где описана «длинная цепочка ошибок и просчетов» в реакции ВОЗ на распространение COVID-19. «360» разбирался, как пандемия повлияла на репутацию организации и кому это выгодно?