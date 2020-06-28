Коронавирус в России и мире. Главное на 28 июня

Число зараженных новым коронавирусом в мире приближается к отметке в 10 миллионов. В США фиксируют рекордные данные по числу заболевших COVID-19 за сутки. В России ситуация с коронавирусом в целом стабильна: второй день подряд в стране выявляют менее семи тысяч инфицированных. Раньше такие показатели были только в апреле.

В России

За последние 24 часа в стране было выявлено 6852 новых случая коронавируса. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Уже второй день подряд число новых инфицированных не превышает отметку в семь тысяч.

Российские медики, которые продолжают борьбу с COVID-19, будут получать от государства специальные выплаты еще два месяца.

Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений. Жители региона теперь могут ходить в магазины, площадью торгового зала до 800 квадратных метров, посещать организации, обеспечивающие проведение ЕГЭ, детские стоматологии. Также возвращаются к работе спортзалы и фитнес-центры, но с рядом условий.

Парки и скверы, детские и спортивные площадки откроются 28 июня для жителей Петербурга, летние кафе и зоопарк вернуться к работе чуть позже — в понедельник, 29 июня.

Власти Республики Коми наоборот, продлили режим ограничений до 14 июля. Однако, в регионе вводится ряд послабляющих мер.

В мире

Количество зараженных новым коронавирусом в мире приближается к отметке в 10 миллионов человек. По данным университета Джонса Хопкинса, сейчас вирус подцепили 9,9 миллиона человек.

Источник фото: coronavirus.jhu.edu

Лидируют по числу заболевших COVID-19 по-прежнему США. В стране последние дни фиксируют рекордное число инфицированных. На сегодня в Штатах коронавирус выявили боле чем у 2,5 миллиона американцев.

На Украине призвали ограничить работу ночных клубов и жестко контролировать транспорт. С таким предложением выступил премьер страны Денис Шмыгаль. За последние два дня украинские полицейские составили 355 административных протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение условий карантина.

В Великобритании за последние сутки число жертв COVID-19 выросло на 100 человек до 43 514, количество заболевших теперь превышает отметку в 310 тысяч.

Американские ученые заявили, что новый коронавирус использует для заражения организма напоминающие щупальца отростки. Они помогают болезни быстрее распространяться по организму.