Коронавирус в России и мире. Главное на 27 июня

В ВОЗ заявили, что вакцины англо-шведской и американской компаний перешли на второй этап испытаний, скоро можно будет увидеть результаты тестов на людях. В России в клинических испытаниях вакцины от коронавируса уже принимают участие добровольцы.

В России

Впервые с апреля в стране выявили менее семи тысяч случаев коронавируса за сутки. За последний день 6800 человек заболели COVID-19 в 85 регионах страны. При этом у 28,5% не было симптомов.

Глава государства Владимир Путин во время онлайн-встречи с волонтерами сообщил, что эпидемия нового вируса в стране отступает. Однако еще есть регионы, где заболеваемость коронавирусом «достаточно высока», рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В стране сейчас проходят клинические испытания вакцины от коронавируса. В них участвуют добровольцы. По их словам, после введения препарата они чувствовали себя хорошо. Однако для группового иммунитета потребуется около 70 миллионов доз вакцины, считают в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Сейчас сложно предугадать, будет ли в России вторая волна коронавируса, но в любом случае, как считает доктор биологических наук Алексей Аграновский, если она и будет, то слабее первой.

Уже с 1 июля 67 российских регионов смогут принять туристов, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

В мире

Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna перешли на второй этап испытаний, заявила главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан. По ее словам, в ближайшее время можно будет увидеть результаты тестов на людях.

Тем временем в США за последние сутки зафиксирован максимальный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии — 40 870 человек, пишет Reuters со ссылкой на собственные подсчеты. В общей сложности в стране более 2,4 миллиона зараженных.

В казахстанском городе Байконур ухудшилась ситуация с коронавирусом. Власти приняли решение ввести временные ограничения в городе. Ракеты придется запускать в «карантинном режиме».

Специалисты из Барселоны (Испания) пришли к выводу, что коронавирус появился в городе еще в марте 2019 года.