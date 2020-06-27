Коронавирус в России и мире. Главное на 27 июня
В России
Впервые с апреля в стране выявили менее семи тысяч случаев коронавируса за сутки. За последний день 6800 человек заболели COVID-19 в 85 регионах страны. При этом у 28,5% не было симптомов.
Глава государства Владимир Путин во время онлайн-встречи с волонтерами сообщил, что эпидемия нового вируса в стране отступает. Однако еще есть регионы, где заболеваемость коронавирусом «достаточно высока», рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В стране сейчас проходят клинические испытания вакцины от коронавируса. В них участвуют добровольцы. По их словам, после введения препарата они чувствовали себя хорошо. Однако для группового иммунитета потребуется около 70 миллионов доз вакцины, считают в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Сейчас сложно предугадать, будет ли в России вторая волна коронавируса, но в любом случае, как считает доктор биологических наук Алексей Аграновский, если она и будет, то слабее первой.
Уже с 1 июля 67 российских регионов смогут принять туристов, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
В мире
Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna перешли на второй этап испытаний, заявила главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан. По ее словам, в ближайшее время можно будет увидеть результаты тестов на людях.
Тем временем в США за последние сутки зафиксирован максимальный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии — 40 870 человек, пишет Reuters со ссылкой на собственные подсчеты. В общей сложности в стране более 2,4 миллиона зараженных.
В казахстанском городе Байконур ухудшилась ситуация с коронавирусом. Власти приняли решение ввести временные ограничения в городе. Ракеты придется запускать в «карантинном режиме».
Специалисты из Барселоны (Испания) пришли к выводу, что коронавирус появился в городе еще в марте 2019 года.