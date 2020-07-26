Коронавирус в России и мире. Главное на 26 июля

Президент Бразилии Жаир Болсонару победил коронавирус. В России рассказали о том, что вакцинация против COVID-19 будет добровольной и поэтапной. В Португалии заявили о создании инновационной защитной маски, которая убивает новую инфекцию. А в США разработали прибор, способный мгновенно обнаружить у человека наличие SARS-cov-2. Главные новости о коронавирусе на 26 июля — в материале «360».

В России

Врачи за минувшие сутки зафиксировали 5871 новый случай заболевания COVID-19 по всей стране. Этот показатель уже шесть дней подряд не превышает шести тысяч случаев.

При этом проверка россиян на COVID-19 продолжается. В общей сложности по стране провели уже более 26,6 миллиона тестов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной. Уже сейчас к вакцине виден высокий интерес россиян, поэтому само вакцинирование будет проводиться поэтапно.

В отделениях реанимации сейчас находятся 3,1 тысячи пациентов с COVID-19. Но соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых пациентов сохраняется на прежнем уровне.

В мире

Президент Бразилии Жаир Болсонару ранее заразившийся коронавирусом, заявил о победе над заболеванием. При этом, в начале пандемии Болсонару называл COVID-19 небольшим гриппом и не носил маску. Он часто появлялся на людях без индивидуальных средств защиты и не соблюдал дистанцию.

Бразилия находится на второй строчке по числу заболевших COVID-19. Сейчас в стране больше 2,3 миллиона инфицированных.

Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали инновационную защитную маску. По их словам, она убивает коронавирус и может выдержать до 50 стирок. При ее производстве используют специальную ткань в несколько слоев. Как утверждается, эффективность такой маски доказали в ходе нескольких испытаний.

А ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия (США) разработали прибор, который может мгновенно обнаружить у человека наличие SARS-cov-2 или же следы антител, образовавшихся в ответ на инфекцию.

Устройство работает на основе метода цветовой спектроскопии. Оно состоит из ультратонких проводников и покрыто тончайшим слоем золота. Прибор реагирует на вещества в газообразном состоянии и дает сигналы о них изменением цвета индикатора. Эту информацию считывает искусственный интеллект, он же и выносит окончательный вердикт о том, болен человек или нет.

В США на сегодня общее число зараженных коронавирусом нового типа уже превышает четыре миллиона граждан. Как отметил один из разработчиков прибора, от скорости выявления вируса зависит успех лечения.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что 30 июля станет днем национального траура по всем погибшим из-за пандемии. С начала распространения коронавируса в республике погибли 1249 человек.

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Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире стремительно приближается к 16 миллионам — 15 983 502 заболевших, по данным университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии погибли уже больше 643 тысяч человек.