Коронавирус в России и мире. Главное на 25 июля

В России

Из-за опасного вируса скончались 13 046 россиян. За день болезнь унесла еще 154 жизни, 14 из них — в Москве. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что летальность от вируса в России является одной из самых низких показателей в мире, она составляет 1,62%.

В Московской области объявили новые этапы снятия ограничений. С 24 июля предоставление услуг в зданиях госорганов возобновится в обычном объеме, а с 31 июля в ТЦ, вмещающих не более трех тысяч человек, заработают кинотеатры. ПЦР-исследование на коронавирус прошли уже 13% жителей региона.

Был госпитализирован с COVID-19 сенатор от Калужской области Алексей Александров, чиновник находится в тяжелом состоянии.

Профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о вакцинах нового поколения. Только они помогут в борьбе с коронавирусом, так как формируют иммунитет на год. По словам Барановой, нет смысла создавать вакцины первого поколения, так как они защитят от инфекции лишь на несколько месяцев.

Клинический центр «Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины, ее получат добровольцы уже 27 июля. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что когда вакцина появится, она будет бесплатной.

Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Минздрав, в свою очередь, сообщил, что все введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения в России планируют снять только в феврале следующего года.

В мире

Тройку лидеров по количеству больных СОVID-19 составляют: США (4,1 миллиона человек), Бразилия (2,2 миллиона) и Индия (1,2 миллиона).

Источник фото: jhu.edu

При этом американский президент Дональд Трамп на своей пресс-конференции, заявил, что в России «проходят сейчас через весьма тяжелое время с коронавирусом. Особенно в Москве». Это было после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который на самом деле сказал, что «все очень неплохо».

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о своей причастности к возникновению пандемии. Он расстроен, что люди верят в это, тогда как его благотворительный фонд выделил на борьбу с COVID-19 больше всех денег.

В испанской Барселоне из-за коронавируса не успеют возвести храм Святого Семейства к 100-летию со дня смерти знаменитого архитектора Антонио Гауди.

Киргизия получила около 165 миллионов рублей от России на помощь в борьбе с пандемией.