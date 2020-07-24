Коронавирус в России и мире. Главное на 24 июля

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире приближается к отметке в 15,5 миллиона граждан. От COVID-19 уже погибли свыше 630 тысяч человек. В России скоро стартует третий этап испытаний медицинского препарата от коронавируса, в ходе него пройдет вакцинирование 1600 россиян. А немецкие ученые решили изучить распространение инфекции. Для этого объявлен набор четырех тысяч добровольцев.

В России

В стране за последние сутки выявили 5848 новых случаев коронавируса. Из них 27,7% протекают без клинических проявлений болезни. Общее число случаев COVID-19 в России 795 038.

За последние 24 часа выписались еще 8277 пациентов. Таким образом, побороть COVID-19 в России смогли 580 330 человек.

Власти Москвы не планируют вводить очередные карантинные ограничения, рассказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, на сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о новых этапах снятия ограничений в регионе. Так, с 24 июля возобновится в обычном объеме предоставление услуг в зданиях госорганов, а с 31 июля в ТЦ, вмещающих не более трех тысяч человек, заработают кинотеатры. Полный список — в материале «360».

Вскоре стартует третий этап испытаний препарата против COVID-19. В ходе исследования планируется вакцинирование 1600 россиян. Добровольцы получат препарат уже на амбулаторном этапе. Планируется, что это произойдет в 2020 году.

В мире

Количество заболевших COVID-19 в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, равняется 15 429 889.

Источник фото: jhu.edu

Немецкие ученые приняли решение изучить распространение коронавирусной инфекции на массовых мероприятиях. Для этого они намерены собрать большое число людей на концерт. Для эксперимента ученые планируют набрать четыре тысячи добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. У всех этих людей должен быть отрицательный результат на COVID-19.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, сколько денежных средств потратила республика на борьбу с распространением новой инфекции. По его словам, сумма составила порядка полмиллиарда белорусских рублей, что равно 208 миллионам долларов. При этом Лукашенко подчеркнул, что человеческие жизни всегда важнее денег.

Патологоанатомы из университета LSU Health в Новом Орлеане, которые провели серию вскрытий коронавирусных пациентов, пришли к выводу, что COVID-19 не вызывает типичного поражения сердечной мышцы — миокардита, как это считалось ранее.

Исследователи выяснили, что коронавирус может воздействовать на сердце иным путем. Ученые выдвинули несколько теорий, которые нуждаются в дальнейшем изучении.