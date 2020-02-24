Коронавирус в России и мире. Главное на 24 февраля

Число зараженных китайским коронавирусом COVID-19 продолжает расти по всему миру. В России почти 11 тысяч человек оказались под контролем из-за инфекции. В Италии отменили футбольные матчи, досрочно закрывают Венецианский карнавал, а гражданам вообще посоветовали не выходить на улицу. Иран задействует вооруженные силы в борьбе с инфекцией, а парламент Китая перенесет ежегодную сессию. Министры здравоохранения стран Евросоюза проведут встречу, на которой обсудят каким образом можно противостоять риску эпидемии COVID-19.

В России

За последнее время в Россию из Китая приехало около 11 тысяч человек. Все они находятся под контролем из-за коронавируса. В аэропорту Шереметьево, который сейчас единственный в России принимает рейсы из Китая, выделен и подготовлен отдельный терминал под контролем Роспотребнадзора.

Восемь россиян смогли выйти из-под карантина на лайнере Diamond Princess и вернуться в Россию. Сейчас они проходят обязательную двухнедельную изоляцию в одной из больниц Казани.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса показал фото из больницы, где сейчас размещены вывезенные из КНР россияне.

Источник фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Все эвакуированные чувствуют себя хорошо, у заразившихся коронавирусом заболевание протекает в легкой форме, их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает, сообщили в Минздраве.

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено.

В мире

Число заразившихся COVID-19 растет по всему миру. В Европе самый сильный удар коронавируса ощутила на себе Италия. Общее число заболевших на территории Италии превысило 150 человек. Накануне в провинции Кремона от COVID-19 скончалась женщина. Она стала третьей жертвой китайской инфекции в Италии.

Это заставило итальянские власти идти на радикальные меры. В стране отменили футбольные матчи, досрочно закрывают Венецианский карнавал, а гражданам и вовсе посоветовали не выходить на улицу. Уже закрыты некоторые города. Итальянцы в панике сметают с полок магазинов продукты.

Было прекращено движение поездов между Италией и Австрией. Такое решение было принято после того, как на границе между странами, на перевале Бреннер, остановили поезд, на борту которого находились два пассажира с подозрением на коронавирус. Состав шел из Италии. Однако запрет быстро сняли, потому что наличие вируса у пассажиров не подтвердилось.

Из-за коронавируса Греция отменила все образовательные поездки в Италию.

Южная Корея продолжает регистрировать новые случаи заболевания на территории страны. Только за сутки число людей с коронавирусной инфекцией увеличилось на 161. Сейчас в стране 763 инфицированных, 11 из них — военные. Жертвами COVID-19 в стране уже стали семь человек.

Не лучшим образом обстоят дела в Японии. В стране зарегистрировано 838 случаев инфицирования COVID-19. Большая часть заражений зафиксирована на лайнере Diamond Princess — 691 человек. Еще 14 пациентов вернулись в страну на чартерном самолете из китайского Уханя. 133 человека заразились «бытовым путем».

Император Японии отменил празднование своего юбилея. 23 февраля ему исполнилось 60 лет. По традиции в день рождения императора миллионы людей приходят к императорскому дворцу в центре Токио, чтобы поприветствовать монарха.

В Иране число заразившихся инфекцией превысило 40 человек. Из-за этого Пакистан временно закрыл границу с Ираном. Турция и Афганистан приостановили авиасообщение со страной. Президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что в борьбе с коронавирусом будут задействованы вооруженные силы страны, Тегеран постарается справиться с COVID-19 с минимальными потерями.

У четырех человек из 32 эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Великобританию обнаружен коронавирус. Таким образом, общее число зараженных в Соединенном Королевстве увеличилось до 13.

В Таиланде из 35 пациентов, инфицированных COVID-19, 21 человек уже полностью выздоровел. Вылечившиеся граждане уже вернулись домой.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) примет решение о переносе сессии из-за вспышки коронавируса.

Ежегодная сессия ВСПН — главное внутриполитическое событие Китая. Она должна была открыться 5 марта и продлиться около 10 дней.

Министры здравоохранения стран Евросоюза намерены провести встречу, на которой обсудят, каким образом можно противостоять риску эпидемии коронавируса после резкого роста случаев заражения в Италии. Переговоры, возможно, пройдут уже на этой неделе.

Сейчас число заразившихся китайским коронавирусом COVID-19 превышает 79,1 тысячи человек по всему миру. Жертвами инфекции уже стали более 2,4 тысячи пациентов. Врачам удалось спасти свыше 23,6 тысячи жизней.