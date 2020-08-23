Коронавирус в России и мире. Главное на 23 августа

Количество заболевших COVID-19 в мире превысило отметку в 23 миллиона. Погибли за все время пандемии свыше 800 тысяч человек. В России уже неделю выявляется меньше пяти тысяч инфицированных в сутки. А в Германии ученые организовали концерт с более чем тысячей зрителей в рамках исследования распространения коронавирусной инфекции. О самых важных новостях про COVID-19 на 23 августа — в материале «360».

В России

За прошедшие сутки российские медики выявили 4921 новый случай коронавируса в 83 регионах страны. Причем у четверти новых заболевших (25,2%) болезнь не имеет клинических признаков. Всю неделю в России ежедневный прирост инфицированных не превышает отметку в пять тысяч пациентов.

С начала пандемии российские специалисты уже провели более 34 миллионов исследований на коронавирус. Только за последние сутки было сделано 316 тысяч тестов.

По данным опроса ВЦИОМ, свыше 40% россиян уже готовы сделать прививку от COVID-19 с помощью новой вакцины «Спутник V». Препарат разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. «Спутник V» стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

Российские врачи превзошли иностранных в борьбе с COVID-19, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, во время пандемии страна стала морально-нравственным примером, следуя одной цели, спасению жизни людей.

В мире

Общее число инфицированных в мире превысило отметку в 23 миллиона граждан. Жертвами нового вируса стали более 800 тысяч человек. Первое место и по количеству зараженных, и по смертности от COVID-19 уже несколько месяцев занимают Соединенные Штаты. В стране уже больше 5,6 миллиона пациентов с коронавирусом. Больше 176 тысяч граждан погибло.

Источник фото: hjhu.edu/

В Италии в столичной области Лацио зафиксирован максимальный с начала пандемии суточный прирост случаев COVID-19. Как пишет газета Il Messaggero, речь идет о 215 новых зараженных. При этом, свыше 60% случаев коронавируса — завозные, в то же время 45% выявленных пациентов — вернувшиеся с отдыха на острове Сардиния. Там на местных курортах ранее возникли локальные вспышки заболевания.

Немецкие ученые решили провести эксперимент, который, по их мнению, поможет лучше понять специфику распространения коронавируса. Они организовали в Лейпциге концерт известного поп-исполнителя Тима Бенджко в рамках своего исследования. В ходе трех концертов, которые состоялись в течение дня, были смоделированы разные условия, например, на одном из концертов зрители соблюдали дистанцию, на другом — нет. В исследовании ученых приняли участие более 1400 человек.