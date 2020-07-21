Коронавирус в России и мире. Главное на 21 июля

Количество летальных исходов от коронавируса в мире превысило отметку в 600 тысяч человек. Американский лидер Дональд Трамп признал ошибку в оценке некоторых показателей пандемии. Президент России Владимир Путин рассказал, как стране удается вести успешную борьбу с распространением инфекции. А глава Бразилии Жаир Болсонару вышел к своим сторонникам после двух положительных тестов на COVID-19.

В России

За минувшие сутки в стране подтвердили 5940 случаев коронавируса в 85 регионах. Это самый низкий показатель с апреля.

При этом за последние 24 часа врачи отпустили домой 3258 пациентов, которые полностью победили болезнь. Поправились уже 553 602 россиян.

С начала пандемии в России врачи провели уже больше 25 миллионов тестов на SARS-CoV-2. Только за сутки специалисты сделали 259 тысяч анализов на коронавирус.

Врачи Сеченовского университета отправили домой вторую группу испытателей вакцины от коронавируса. Все пациенты получили две дозы препарата и перенесли вакцинацию хорошо. Более того, руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что у всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет. По ее словам, появляется он обычно уже через несколько дней после вакцинации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что первыми получат вакцину люди из группы риска. При этом он отметил, что в целом говорить о вакцинации населения еще рано, нужно дождаться конца испытаний препарата.

Президент России Владимир Путин во время визита в Крым рассказал, что страна справляется с пандемией коронавируса с минимальными потерями. Вести успешную борьбу помогает строгое соблюдение ограничений.

В мире

Число погибших от коронавируса во всем мире превысило отметку в 609 тысяч граждан, следует из данных университета Джонса Хопкинса. В общей сложность количество инфицированных перевалило за 14,6 миллиона.

Источник фото: jhu.edu

Первыми среди стран по количеству зараженных остаются США — более 3,8 миллиона пациентов. Американский лидер Дональд Трамп признал ошибку в оценке некоторых показателей пандемии коронавируса.

Бразилия — вторая страна по числу инфицированных. В государстве уже больше 2,1 миллиона зараженных коронавирусом. Но это не помешало президенту страны Жаиру Болсонару выйти к своим сторонникам после двух положительных тестов на COVID-19.

Иммунологи Миланского государственного университета и специалисты Национального института астрофизики Италии во время совместного исследования пришли к выводу, что ультрафиолетовое излучение значительно ослабит коронавирус.