Коронавирус в России и мире. Главное на 17 мая

В мире полным ходом идут разработки вакцины против коронавируса нового типа. Минздрав Канады уже одобрил начало первых тестов вакцины. Американский ученые заявили о найденном антителе, которое на 100% блокирует вирус. А в России вакцину против 2019-nCoV уже создали. Сейчас готовятся ее доклинические испытания.

В России

За прошедшие сутки российские медики выявили еще 9200 случаев заражения 2019-nCoV. Общее число выявленных случаев COVID-19 теперь составляет 272 043. Выздоровели 63 166 пациентов. Вместе с этим были данные о 119 летальных случаев от коронавирусной инфекции за 24 часа. Это самое большое число скончавшихся за сутки за все время пандемии.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности от COVID-19 в России в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом.

Медики установили, что помимо легких, коронавирус негативно влияет на кожу, почки и другие органы человека. Инфекция при попадании в организм меняет свои проявления. При этом далеко не всех зараженных можно распознать в толпе. Сейчас все больше становится бессимптомных носителей вируса, поэтому риск подхватить болячку в магазине или транспорте повышается. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев пояснил «360», что надевая маску и перчатки, человек огораживаете себя от инфекции.

Тем временем в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину против коронавируса нового типа. Сейчас готовятся ее доклинические испытания. Производство может начаться уже в начале лета, а зарегистрируют вакцину к концу календарного сезона.

В мире

Количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжает расти. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в общей сложности COVID-19 диагностирован у 4 629 575 человек по всему миру.

На первом месте по числу зараженных находится США. Штаты также первые и по числу летальных исходов заболевания.

Италия находится на шестой строчке по количеству заболеваемости, и на третьей по смертности от COVID-19. Несмотря на это с 3 июня страна намерена возобновить свободный въезд граждан Евросоюза. После этого всем въезжающим не придется проходить двухнедельный карантин. В Италии сейчас 224 760 зарегистрированных случаев коронавируса, и 31 763 жертвы инфекции.

Как только ограничительные меры сняли во Франции, сторонники «желтых жилетов» сразу же вышли на митинги. Теперь участники движения выступают против методов, которые правительство выбирает для борьбы с COVID-19.

Американские ученые заявили, что обнаружили антитело, способное, как они заявляют, на 100% блокировать вирус 2019-nCoV. Это STI-1499 — оно обволакивает вирус и выводит его из организма за четыре дня, утверждают доктора. Сейчас это лекарство испытывают в лабораторных условиях, разрешения на выпуск препарата пока нет.

Канадский Минздрав уже одобрил начало первых тестов вакцины. В случае успеха, специалисты приступят к выпуску лекарства.

Телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники заявил, что США возобновят финансирование ВОЗ после перерыва. Правда, только частично. Ориентироваться Штаты будут на сумму, которую предоставляет организации Китай.