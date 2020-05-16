Коронавирус в России и мире. Главное на 16 мая

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире перевалило за отметку в 4,5 миллиона. Гендиректор ВОЗ выступил с заявлением, что вакцины и лекарства не положат конец пандемии, если не будет обеспечено справедливое распределение. Тем временем, российские специалисты провели исследования препарата «Мефлохин» от коронавируса. Результаты тестов уже известны.

В России

Сейчас уже можно говорить, что ситуация с пандемией 2019-nCoV в России стала стабилизироваться, считают в Роспотребнадзоре.

За минувшие сутки в стране COVID-19 подтвердился почти у 10 600 человек. Это больше, чем было 14 мая, когда показатель впервые за месяц опустился ниже десяти тысяч. Однако коэффициент распространения инфекции в России упал до рекордно низких цифр с начала пандемии.

Однако расслабляться и снимать все запреты разом нельзя. Но есть россияне, до сих пор продолжающие пренебрегать даже ношением средств индивидуальной защиты (СИЗ), а именно масками. Так, посетители нескольких крупных сетей магазинов пожаловались в соцсетях на правила, по которым начали работать торговые точки. Люди восприняли заботу об их здоровье как нарушение свобод.

Коронавирус может протекать у человека бессимптомно. Но для органов это бесследно не пройдет. Какими будут осложнения зависит от количества вируса и мощности ответа организма.

Глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции по борьбе с коронавирусом заявила, что шансы заболеть COVID-19 влияет несколько факторов, в числе которых оказалась и группа крови. Вероятность подцепить коронавирус выше у людей с кровью второй группы.

В России тем временем уже провели исследования препарата «Мефлохин» от коронавируса. Тесты доказали хорошую эффективность лекарства.

Однако врач Евгений Комаровский считает, что пандемия СОVID-19 пойдет на спад после того, как в обществе сформируется коллективный иммунитет. По его словам, достаточно 95% устойчивых к вирусу людей.

В мире

Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в мире, по последней информации, составляет 4 500 476. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

На первом месте по числу заражения по-прежнему остается США. В стране 1 427 867 заразившихся. На втором месте Россия — 262 843 выявленных случая COVID-19. Следом идет Великобритания — 238 001 человек с положительным тестом на коронавирус.

За все время пандемии во всем мире умерло уже 304 835 человек. Больше всех смертей зарегистрировано в Соединенных Штатах — 86 386 случаев. За ними идет Великобритания — 34 077 человек погибло от коронавируса. Третьей стала Италия — в стране 31 610 умерших от COVID-19 пациентов. В этом списке Россия стоит на 17 строчке — в РФ от коронавирусной инфекции скончалось 2,4 тысячи человек.

Канадские ученые установили, что коронавирус можно подавить синтетическим интерфероном Альфа-2. Сейчас его применяют в борьбе с гепатитом C и онкологией.

Однако гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что вакцины и лекарства не положат конец пандемии COVID-19, если не будет обеспечено справедливого распределения.

Он поддержал инициативу глав Коста-Рики и Чили. Они предложили создание «технологической базы данных для вакцин, лекарств, диагностических средств и других инструментов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом».

А в Японии почти во всей стране отменили ЧП. О снятии режима чрезвычайного положения в 39 из 47 префектур объявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. При этом такой режим сохранили в городах Токио и Осака.