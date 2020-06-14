Коронавирус в России и мире. Главное на 14 июня

В России уже более 40 регионов вышли на первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. Введенный ранее режим самоизоляции для граждан позволил стране пережить пик пандемии и выйти на плато по количеству новых заражений. А в США новая вспышка COVID-19 — во Флориде за последние 24 часа зафиксировано свыше 2,5 тысячи зараженных. При этом количество инфицированных растет уже третьи сутки подряд. В Бразилии же число коронавирусных пациентов перевалило за 850 тысяч.

В России

За последние сутки российские медики выявили 8706 новых случаев заболевания COVID-19. При этом у 34,1% новых пациентов врачи не заметили никаких симптомов болезни.

Ситуацию с коронавирусом в стране сейчас уже удалось стабилизировать. Введенные в регионах ограничения и режим самоизоляции для граждан позволили России пережить пик пандемии и выйти на плато по количеству новых заражений.

На первый этап снятия ограничительных мер вышли уже 43 региона. На втором этапе находятся шесть субъектов. Остальные, благодаря улучшению ситуации, начали двигаться к первому этапу отмены карантинных мер.

Самым нелегким моментом в борьбе с коронавирусом стал май, так как в это время было больше всего заболевших, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пик COVID-19 пришелся на конец апреля — начало мая.

Несмотря на улучшения и поэтапное снятие ограничительных мер, надевать медицинские маски все еще нужно, так как они являются важным элементом профилактики. Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что в России сокращается число инфицированных, но уровень заболеваемости все еще сохраняется. Поэтому также необходимо соблюдать регулярное мытье и дезинфицирование рук, а также социальное дистанцирование.

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начнет промышленное производство вакцины от коронавируса уже в сентябре, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Но недооценивать коварность коронавируса нельзя. Ученые заявили, что, попадая в организм, инфекция может не выдавать своего присутствия. Однако выявить ее можно по скрытым признакам. У бессимптомных носителей 2019-nCoV ухудшается функция почек и снижается объем легких.

В мире

По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире превысило 7,7 миллиона человек. лидирует по числу заболевших США — более двух миллионов инфицированных.

Источник фото: coronavirus.jhu.edu

При этом в штате Флорида зафиксирована вспышка заболеваемости новым вирусом. Число зараженных растет уже третьи сутки подряд, а за последние 24 часа медики зафиксировали свыше 2,5 тысячи заболевших COVID-19.

Как пишет Miami Herald, всплеск заражения происходит на фоне открытия баров, кинотеатров, фитнес-центров и других заведений. Сейчас во Флориде открыто практически все, указано в материале.

Новый рекорд роста заразившихся коронавирусом зафиксирован и на Украине. За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 753 человек. Кроме того, украинские СМИ сообщили, что вспышка коронавируса произошла в офисе президента страны Владимира Зеленского. Однако позже пресс-секретарь лидера Украины Юлия Мендель опровергла эту информацию. Она также заверила, что власти говорят обо всех подобных случаях.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19, и их количество в стране растет очень быстро. Уже сегодня зараженных коронавирусом в Бразилии больше 850 тысяч человек.

Тем временем главы министерств здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 миллионов доз вакцины от COVID-19.