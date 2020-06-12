Коронавирус в России и мире. Главное на 12 июня

В регионах России продолжаются постепенные снятия ограничительных мер, установленные из-за коронавируса. С сегодняшнего дня жителям Подмосковья станут доступны открытые веранды кафе и ресторанов. По словам главы Минздрава РФ, сейчас в 21 регионе страны ситуация по коронавирусу спокойная. Кроме того, он назвал регион, где обстановка самая благоприятная. А в ВОЗ объяснили ранее сделанные заявления о том, что смертность от коронавируса в России «необычно низкая».

В России

За последние сутки в России выявили 8779 случаев COVID-19. Вирус подхватили жители 84 регионов. Таким образом, общее число инфицированных в стране перевалило за отметку в полмиллиона.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил формат чередования карантина и его отмены. К такому методу могут прибегнуть в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. При этом он отметил, что на сегодня ситуация с вирусом в 21 регионе страны спокойная. Самая благоприятная обстановка в Тюменской области.

В тех регионах, где ситуация налаживается поэтапно снимают введенные ранее ограничения. Так, с сегодняшнего дня жители Московской области смогут посещать открытые веранды кафе и ресторанов.

А вот москвичей призвали оставаться дома во время грядущих праздничных мероприятий в честь Дня России, 12 июня, и в день парада Победы, 24 июня.

Как показали математические модели распространения пандемии по миру, в большинстве стран эпидемия сойдет на нет уже в конце июля. Такой прогноз касается и России.

В мире

Общее число инфицированных коронавирусом нового типа стремительно приближается к 7,5 миллиона человек.

В Соединенных Штатах, где заболевших COVID-19 больше всего — свыше двух миллионов, провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус. По словам генерального хирурга США Джерома Адамса, процент положительных результатов в масштабах страны сейчас менее 6%.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила слова директора программы по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, который заявил, что смертность от коронавируса в России «необычно низкая». По ее словам, у организации «ни в коем случае» нет претензий к статистике по COVID-19 в РФ.

Она отметила, что Райан показал обширную идею, он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы и просто высказал свое мнение.

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в республике имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после периода плато.