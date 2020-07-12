Коронавирус в России и мире. Главное на 12 июля

Общее число коронавирусных пациентов в мире перевалило отметку в 12,6 миллиона, по данным университета Хопкинса. Российские врачи продолжают следить за самочувствием добровольцев, которым ввели вакцину против COVID-19. В США в последние дни число подцепивших вирус бьет рекорды по суточному приросту. Американский лидер Дональд Трамп впервые публично надел медицинскую маску.

В России

За минувшие сутки в стране выявили еще 6611 новых случаев COVID-19. Из них у 26,7% не было клинических проявлений болезни. Всего за время распространения коронавируса в России зафиксировали 720 547 случаев заражения. Полностью побороть заболевание смогли уже больше половины из них — 497 446 пациентов.

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Как показало исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства, волна распространения коронавирусной инфекции прошла для России достаточно быстро и не смогла повлиять на показатели экономической стабильности. Однако на протяжении полутора месяцев финансовая система страны все-таки была близка к началу кризиса.

Российские медики продолжают следить за самочувствием добровольцев, которым ранее ввели вакцину от коронавируса. Директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко рассказал, что пациенты переносят препарат хорошо, а их состояние здоровья не вызывает опасений.

В мире

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти. В Соединенных Штатах количество инфицированных уже перевалило за отметку в 3,2 миллиона пациентов. Страна по-прежнему первая по числу больных COVID-19.

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Глава Белого дома Дональд Трамп впервые публично надел медицинскую маску во время посещения военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. На президенте была маска темно-синего цвета с золотой президентской печатью. Журналистам Трамп сказал, что, по его мнению, носить маску — это замечательно. Он отметил, что никогда не был против этого средства защиты.

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Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщила, что на сегодня в стране тестируют четыре препарата для лечения COVID-19. При этом некоторые клинические испытания находятся на завершающей стадии.

В Бразилии за сутки число коронавирусных пациентов выросло на 39 тысяч, следует из данные министерства здравоохранения страны. Бразилия идет второй в списке стран по количеству инфицированных граждан. В государстве зарегистрировано более 1,8 миллиона больных COVID-19.

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В общей сложности в мире коронавирусом нового типа заразились уже больше 12,6 миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Скончались от болезни больше 564 тысяч граждан.