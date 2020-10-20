Коронавирус в Ирландии: карантин продлят до декабря

По данным НСН, в стране закрыли магазины, фитнес-клубы, салоны красоты, все развлекательные заведения. Продолжают работать образовательные учреждения и строительные объекты. Также гражданам необходимо ограничивать общение с друзьями и родственниками. удаляться от дома им можно будет лишь на расстояние до пяти километров. Также заведения общепита будут работать только на вынос и доставку.