Коронавирус в Ирландии: карантин продлят до декабря
Карантин по коронавирусу продлили в Ирландии еще на шесть недель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным НСН, в стране закрыли магазины, фитнес-клубы, салоны красоты, все развлекательные заведения. Продолжают работать образовательные учреждения и строительные объекты. Также гражданам необходимо ограничивать общение с друзьями и родственниками. удаляться от дома им можно будет лишь на расстояние до пяти километров. Также заведения общепита будут работать только на вынос и доставку.