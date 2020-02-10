Коронавирус в Гуанчжоу: что сейчас происходит

Первое обязательное правило — носить специальные защитные маски. Они носятся всегда, везде и на всех — даже на животных.

После китайского Нового года каникулы продлили еще на неделю из-за вспышки эпидемии. В городе ничего не работает: закрыты торговые центры, кинотеатры, рынки и другие общественные места.

В тех немногих заведениях, которые продолжают работать, на входе проверяют температуру. Перед тем, как зайти куда-то, специалист направляет на людей термометр для бесконтактного измерения температуры. Так делают и в метро, и в автобусах.

Человеку обязательно измеряют температуру тела, записывают в журнал посещения его имя и фамилию, номер телефона и время, во сколько он пришел, а затем — во сколько он вышел.

Россияне, живущие в Гуанчжоу, не могут вернуться даже для того, чтобы забрать свои вещи и сдать квартиры арендаторам. Рейсы из России в Китай постоянно отменяют.

На официальном сайте генконсульства РФ в Гуанчжоу несколько дней назад появилась рекомендация — «в инициативном порядке покинуть территорию КНР. Особенно это касается граждан, проживающих в провинции Гуандун».