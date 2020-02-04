Коронавирус ударил по азиатскому Лас-Вегасу. В Макао закрыли все казино
«В связи с тем, что девятый человек в Макао, у которого была подтверждена пневмония, вызванная новым типом коронавируса, работал в игорной индустрии, было принято решение приостановить на полмесяца работу всей игорной индустрии», — приводит РИА «Новости» слова главы администрации специального административного района Хэ Ичэна.
Он отметил, что Макао пока может себе позволить такой перерыв. Ранее сотрудников всех казино Макао заставили носить маски после того, как в одно из игорных заведений пришла зараженная коронавирусом женщина.
В декабре 2019 года из китайского мегаполиса Уханя поступили первые тревожные сообщения о заразившихся коронавирусом. От новой инфекции уже умерли 426 человек. Заразились более 20 тысяч человек. По данным МИД Китая, заражение 2019-nCoV — это всего 2,1% от всех вирусных заболеваний. От ОРВИ в Китае умирают гораздо чаще.