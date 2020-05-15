Коронавирус удалось подавить лекарством от гепатита и рака

Канадские ученые установили, что коронавирус, который блокирует работу естественного интерферона, можно подавить синтетическим интерфероном Альфа-2. Его сейчас применяют в борьбе с гепатитом C и онкологией.

«Интерфероны — это первая линия обороны организма от любых типов вирусов. Многие патогены, в том числе и коронавирусы, научились блокировать их работу. Наши опыты показали, что введение синтетических интерферонов в организм пациента подавляет этот эффект», — заявила одна из авторов исследования, профессор Торонтского университета Элеанор Фиш. Ее слова и результаты научной работы опубликовал журнал Frontiers in Immunology.

Вместе со своими коллегами из Китая Фиш работала в Ухане в январе, когда коронавирус еще не вырвался на свободу. В исследовании добровольно согласились принять участие люди с легкой формой COVID-19. Их разделили на две группы. Одним вводили синтетический интерферон, а другим — имитацию лекарства. Организм пациентов с Альфой-2 «прогнал» коронавирус на неделю раньше, чем инфекция обычно живет в клетках человека.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. За четыре с половиной месяца медики выявили по всему миру более 4,4 миллиона случаев COVID-19. Умерли более 300 тысяч человек.