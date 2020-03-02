Коронавирус убил чиновника в Иране

В Иране коронавирус не щадит никого. Его жертвой стал влиятельный чиновник. Всего в стране от COVID-19 уже умерли более 30 человек, заразились новым вирусом около 400 жителей страны.

Жертвой коронавируса стал член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности — Сейед Мохаммад Мирмихаммади. О его кончине сообщил «Интерфакс».

Иран, как показывает официальная статистика, стал одной из стран мира, которые пострадали от эпидемии COVID-19 больше остальных.

По имеющимся данным, в государстве коронавирус унес жизни более трех десятков человек. Заразились порядка 400, в том числе вице-президент Ирана, замглавы министерства здравоохранения и два парламентария.

Иранское правительство приостановило работу из-за угрозы распространения вируса. Великобритания эвакуирует из Ирана близких своих дипломатов и некоторых сотрудников посольства в Тегеране.

Коронавирус подтвердили у иностранца, который летел из Ирана в Пекин. Транзитом он успел побывать в Москве. Вместе с зараженным на борту лайнера было 20 россиян, ни у одного из них COVID-19 пока не выявили.