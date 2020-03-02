Коронавирус убил чиновника в Иране
Жертвой коронавируса стал член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности — Сейед Мохаммад Мирмихаммади. О его кончине сообщил «Интерфакс».
Иран, как показывает официальная статистика, стал одной из стран мира, которые пострадали от эпидемии COVID-19 больше остальных.
По имеющимся данным, в государстве коронавирус унес жизни более трех десятков человек. Заразились порядка 400, в том числе вице-президент Ирана, замглавы министерства здравоохранения и два парламентария.
Иранское правительство приостановило работу из-за угрозы распространения вируса. Великобритания эвакуирует из Ирана близких своих дипломатов и некоторых сотрудников посольства в Тегеране.
Коронавирус подтвердили у иностранца, который летел из Ирана в Пекин. Транзитом он успел побывать в Москве. Вместе с зараженным на борту лайнера было 20 россиян, ни у одного из них COVID-19 пока не выявили.