Коронавирус убил более 3 тысяч жителей Китая

За минувшие сутки в китайской провинции Хубэй от коронавируса умер еще 31 человек. Число жертв инфекции превысило три тысячи человек.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения [Китая] получил от 31 провинции информацию о 80 409 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса. В настоящий момент болеют 25 352 человека (5592 человека находятся в тяжелом состоянии), 52 045 человек выписаны из больниц, 3012 скончались», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

За сутки по всему Китаю медики выявили 143 новых случаев заражения. Вылечились от СОVID-19 2189 человек, умер 31 человек (23 человека в Ухане). Все новые жертвы инфекции жили в провинции Хубэй.

Первые случаи заражения 2019-nCoV врачи зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Коронавирус стремительно распространился по всему миру. От инфекции уже умерли более трех тысяч человек, заразились 93 тысячи человек. Более половины инфицированных выздоровели. Во всем мире действуют беспрецедентные меры безопасности, чтобы не допустить пандемии.