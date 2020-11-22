Коронавирус убавит пышности инаугурации президента США

«Нет, я думаю, что, определенно, это надо изменить. Мы начали консультироваться по этому поводу с руководством Палаты представителей и Сената. Очевидно, что это не будет такая же инаугурация, как в прошлом», — сказал он.

Событие должно отражать торжественность момента, но при этом не превращаться в место распространения коронавируса.

«Это наша цель», — заявил Клэйн.

Он отказался делиться подробностями планируемой церемонии. Глава аппарата также не сообщил, от каких именно деталей придется отказаться.

Инаугурация пройдет 20 января 2021 года. Тысячи гостей придут на Национальную аллею в Вашингтоне. Капитолий уже начал готовиться к инаугурации. Первые конструкции возвели около правительственного комплекса.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ 7 ноября объявили о победе Байдена, однако официально итоги еще не подведены. Тем не менее Байдена поздравили многие мировые лидеры, среди них король Саудовской Аравии, генеральный секретарь ООН, президенты Турции и Словении.