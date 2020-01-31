Коронавирус у туристов круизного лайнера в Италии не обнаружен

По словам туриста, компенсация за задержку не предполагается, потому что «это форс-мажор».

«А во всех договорах написано, что компания может в любую минуту менять маршрут из-за разных обстоятельств», — пояснил он.

В Риме на Costa Smeralda поднимется тысяча человек, одновременно на борту судна могут присутствовать шесть тысяч пассажиров.