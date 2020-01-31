Коронавирус у туристов круизного лайнера в Италии не обнаружен
В городе Чивитавеккья задержали круизный лайнер Costa Smeralda, чтобы проверить пассажиров на коронавирус. Болезнь не обнаружена, судно скоро продолжит путешествие. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пассажира лайнера.
По словам туриста, компенсация за задержку не предполагается, потому что «это форс-мажор».
«А во всех договорах написано, что компания может в любую минуту менять маршрут из-за разных обстоятельств», — пояснил он.
В Риме на Costa Smeralda поднимется тысяча человек, одновременно на борту судна могут присутствовать шесть тысяч пассажиров.