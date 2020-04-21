«Коронавирус стал политикой». Лукашенко пожаловался, что над ним смеются

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус превратился в политику. Он уверен — страны критикуют методы борьбы республики с COVID-19, потому что она оказалась подготовлена к пандемии лучше других.

Такое заявление Лукашенко сделал во время визита на предприятие «Славянка» в Бобруйске. Его слова процитировало агентство БелТА.

Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь, чтобы они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что республика оказалась «более-менее» готова к пандемии коронавируса — и не только к ней. Лукашенко напомнил, что от COVID-19 и других инфекций умирают меньше людей, чем от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета и других хронических болезней.

Глава республики отметил, что сейчас над ним все смеются и подшучивают за слова о том, что Белоруссии от коронавируса никто не умер — по официальным данным, количество жертв COVID-19 в стране превысило 50 человек. Лукашенко объяснил свои слова — он имел в виду, что никто из-зараженных не умер именно от коронавируса.

«Все умирают от хронических болезней, а любой вирус бьет же по слабым, у кого иммунитета нет», — пояснил Лукашенко свою позицию.

Ранее Лукашенко спрогнозировал, когда экономика России и других стран придет в норму после пандемии. Он уверен — это произойдет уже через месяц. Президент подчеркнул, что ежедневная смертность в 400-600 человек от коронавируса не помеха для Европы начать процесс восстановления экономики.

По данным местного Минздрава, в Белоруссии от коронавируса скончался 51 пациент. Всего в республике новым типом инфекции заразились 6264 человека. Несмотря на это, в стране не вводят никаких ограничительных мер. Там продолжается национальный чемпионат по футболу, а также не планируется перенос или отмена Парада Победы.