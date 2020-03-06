Коронавирус пробрался даже в Tinder

Российским пользователям приложение для онлайн-знакомств Tinder теперь напоминает о том, что в мире бушует коронавирус, поэтому нужно чаще мыть руки. А лучше лайкнуть эту рекламу и перейти на сайт ВОЗ, где подробно расписано, как уберечься от заразы.

«Tinder — это отличное место для знакомства с людьми. Конечно же, мы хотим, чтобы вы продолжали приятно проводить время, однако защита от коронавируса важнее», — написано во всплывающем рекламном сообщении. Tinder советует часто мыть руки, носить с собой антисептик, не прикасаться к лицу и держаться подальше от людей.

Если лайкнуть эту рекламную плашку, то пользователя перебросит на сайт Всемирной организации здравоохранения. Там уже есть расширенная инструкция. В России эта функция начала работать 6 марта, тогда как зарубежные пользователи видят предупреждение уже несколько дней.

Первые случаи заболевания COVID-19 врачи зафиксировали в китайском Ухане в конце 2019 года. С тех пор от коронавируса в мире умерли 3,3 тысячи человек. В десятках стран приняты беспрецедентные меры безопасности, чтобы не допустить пандемии.