Коронавирус пробрался даже в Tinder
«Tinder — это отличное место для знакомства с людьми. Конечно же, мы хотим, чтобы вы продолжали приятно проводить время, однако защита от коронавируса важнее», — написано во всплывающем рекламном сообщении. Tinder советует часто мыть руки, носить с собой антисептик, не прикасаться к лицу и держаться подальше от людей.
Если лайкнуть эту рекламную плашку, то пользователя перебросит на сайт Всемирной организации здравоохранения. Там уже есть расширенная инструкция. В России эта функция начала работать 6 марта, тогда как зарубежные пользователи видят предупреждение уже несколько дней.
Первые случаи заболевания COVID-19 врачи зафиксировали в китайском Ухане в конце 2019 года. С тех пор от коронавируса в мире умерли 3,3 тысячи человек. В десятках стран приняты беспрецедентные меры безопасности, чтобы не допустить пандемии.