Коронавирус привел к обвалу розничных продаж в Китае на 20,5%

Жители Китая стали меньше ходить по магазинам из-за вспышки коронавируса в стране. С начала 2020 года розничные продажи упали на 20,5%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019-го.

Как рассказал официальный представитель государственного статистического бюро Китая Мао Шэнъюн, специалисты ожидали, что с начала года объем розничных продаж в КНР увеличится на 0,8%. Однако продажи рухнули, составив за январь–февраль 5,2 триллиона юаней (более 744 миллиардов долларов).

Розничные продажи в городских магазинах снизились на 20,7%, остановившись на отметке в 4,48 триллиона юаней (более 642 миллиардов долларов). Если говорить о сельских точках продаж, то там произошло сокращение на 19% до 724,9 миллиарда юаней (более 103 миллиардов долларов).

Онлайн-продажи тоже рухнули, но значительно меньше. С начала года они уменьшились на 3%, достигнув 1,37 триллиона юаней (порядка 195 миллиардов долларов), пишет РИА «Новости».

Это снижение произошло на фоне распространения коронавируса. Инфекция появилась два с половиной месяца назад в китайском Ухане. Сейчас заболевшие есть уже во многих странах мира. Врачам не удалось спасти более 6,5 тысячи пациентов. Всего заразившихся коронавирусом насчитывается свыше 153 тысяч человек.