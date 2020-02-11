Коронавирус привел к дефициту клюшек в НХЛ

Хоккеисты НХЛ столкнулись с нехваткой клюшек из-за коронавируса. Как узнали СМИ, примерно 75% игроков лиги пользуются клюшками из Китая, а очередная поставка сорвалась.

Две крупнейшие фирмы Bauer и CCM производят свои клюшки в Китае небольшими партиями на китайских фабриках. Ими играет подавляющее большинство хоккеистов в США и Канаде. Однако в связи с коронавирусом новая поставка в середине сезона сорвалась, пишет Boston Globe. Единственный их крупный конкурент, который не имеет производства в Китае, — это Warrior, «дочка» компании New Balance. Их клюшки создаются в Мексике.

Издание сослалось на журналиста NBC Пьера Макгуайра, который сказал, что менеджеры клубов, отвечающие за экипировку, выражают опасения из-за «серьезной нехватки» клюшек. Производители его слова пока не подтверждают, но говорят, что обеспокоены ситуацией.

Беспокоятся уже не только менеджеры, производители, но и игроки. Некоторые из них решили экономить клюшки.

«Я пытаюсь довольствоваться тем, что есть, и ломать не слишком много клюшек. Я точно не знаю, что происходит», — сказал форвард «Бостона» Чарли Койл, который играет клюшками CCM.

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря. За полтора месяца им заразились 42,6 тысячи человек, из них скончались более тысячи.