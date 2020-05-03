Коронавирус повторно нашли у женщины из Японии после 2 недель карантина

Врачи повторно выявили коронавирус у жительницы Японии после двухнедельного карантина. Сначала все симптомы прошли и чувствовать она себя стала гораздо лучше, однако недомогание вернулось. Повторные анализы показали, что 2019-nCoV по-прежнему в ее организме.

Как передает телеканал NHK, новый вирус выявили у жительницы префектуры Канагава на востоке Японии 13 апреля. Медики отправили ее домой в двухнедельную самоизоляцию. Она стала чувствовать себя гораздо лучше — все симптомы заражения прошли. Накануне она снова почувствовала себя плохо. Тест показал положительный результат на 2019-nCoV.

«Произошедшее показывает, что в зависимости от состояния пациента может возникнуть необходимость продлить карантин на срок более двух недель», — рассказал телеканалу эксперт.

Накануне в Японии зафиксировали самую высокую смертность от COVID-19 за сутки — 31 человек. Всего от последствий заражения коронавирусом умерли 530 человек. Инфекцию подхватили 15,5 тысячи жителей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не выявили ни одного случая повторного заражения новым вирусом. Она подчеркнула, что 2019-nCoV долго покидает организм. Человек может чувствовать себя здоровым, однако все еще быть разносчиком инфекции.