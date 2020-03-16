    16 марта 2020, 13:59

    Коронавирус посчитали «серьезной проблемой» для рынка нефти

    Ольга Ситникова

    Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев отметил, что коронавирус стал значительной преградой на рынке нефти. Он поделился своим прогнозом на ближайшее время. Об этом сообщило радио Sputnik.

    По мнению Ковалева, цена на нефть пока не готова вернуться к значениям, «которые были еще недавно, до всех последних событий».

    «Здесь дело не только в том, что кто-то ведет какую-то игру против конкурентов. Эпидемия коронавируса наносит серьезный ущерб экономикам ведущих стран мира, прежде всего экономике Китая, который является одним из ключевых потребителей энергоресурсов. Вот здесь, на мой взгляд, и кроются самые серьезные проблемы… Если промышленное производство не возобновится в прежних объемах, то я не вижу оснований, чтобы цена на нефть повышалась», — заметил эксперт.

    Первый заместитель декана убежден, что спад коронавирусной инфекции в Китае недостаточное основание для оптимистичных предположений.

    «Помимо Китая есть масса других товаропроизводителей. Есть Индия, где ситуация не вполне понятна. Есть, наконец, Германия, где ситуация с пандемией совсем не самая благоприятная. А Германия долгое время опережала Китай по производству и поставкам на мировые рынки промышленной продукции, и лишь недавно уступила это место Китаю. Поэтому пока говорить о том, что ситуация складывается благоприятно, я бы не рискнул», — резюмировал Ковалев.