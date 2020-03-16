Коронавирус посчитали «серьезной проблемой» для рынка нефти

По мнению Ковалева, цена на нефть пока не готова вернуться к значениям, «которые были еще недавно, до всех последних событий».

«Здесь дело не только в том, что кто-то ведет какую-то игру против конкурентов. Эпидемия коронавируса наносит серьезный ущерб экономикам ведущих стран мира, прежде всего экономике Китая, который является одним из ключевых потребителей энергоресурсов. Вот здесь, на мой взгляд, и кроются самые серьезные проблемы… Если промышленное производство не возобновится в прежних объемах, то я не вижу оснований, чтобы цена на нефть повышалась», — заметил эксперт.

Первый заместитель декана убежден, что спад коронавирусной инфекции в Китае недостаточное основание для оптимистичных предположений.

«Помимо Китая есть масса других товаропроизводителей. Есть Индия, где ситуация не вполне понятна. Есть, наконец, Германия, где ситуация с пандемией совсем не самая благоприятная. А Германия долгое время опережала Китай по производству и поставкам на мировые рынки промышленной продукции, и лишь недавно уступила это место Китаю. Поэтому пока говорить о том, что ситуация складывается благоприятно, я бы не рискнул», — резюмировал Ковалев.