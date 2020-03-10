Коронавирус поразил 382 человека в Нидерландах

На сайте института уточнили, что один пациент скончался от коронавирусной инфекции. За недавнее время число заразившихся увеличилось на 61 человека. Всего зарегистрировано 382 случая.

Специалисты отметили, что из общего количества пациентов 161 заразился за границей. В 156 случаях источник остается неизвестным.

По данным экспертов, большинство людей с коронавирусом обнаружили в провинции Северный Брабант.