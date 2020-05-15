Телеведущая поделилась с подписчиками своим видением будущего «нового мира», который уже стремительно занимает место старого. Резкие перестановки происходят как следствие распространения коронавируса.

Глобализация «сломалась» еще до наступления пандемии, обратила внимание Канделаки. А после распространения коронавирусной инфекции в Евросоюзе и США эта тенденция значительно укрепилась. У Брюсселя больше нет нужного количества денег на развитие экологической политики и поддержку южных и восточных стран ЕС. Теперь многие политики будут действовать согласно фразе «Своя рубашка ближе к телу».

Кроме того, Брюссель может резко изменить свое отношение к беженцам.

«Шенген трещит по швам: внутренние границы потихоньку открывают, но внешние — первый рубеж обороны от вируса и отличный повод перестать пускать в Европу не только сирийцев, но и украинцев», — отметила Канделаки.

По ее мнению, страны в новом мире могут настолько изолироваться друг от друга, что «советской власти и не снилось».