Политики всего мира научились общаться на расстоянии из-за коронавируса

«Контакты сведены к минимуму, сохраняется только то, что по каким-то причинам невозможно либо нецелесообразно переносить. Разумеется, это создает дополнительные сложности в работе, теряется темп, откладываются нужные решения. Нарабатываем опыт дистанционного общения — видеомосты, телеконференции, обычная переписка. Это менее эффективно, но гораздо ближе к разумной достаточности в нынешних тревожных условиях», — пояснил Косачев.

Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров добавил, что в настоящее время двусторонние переговоры и международные встречи не отменили полностью. По его словам, отечественные делегации до сих пор устраивают очные встречи с зарубежными коллегами.

«Наши двусторонние визиты исполняем, принимаем делегации. Если будут указания врачей и Минздрава, то, конечно, придется и их временно прекратить. Понятно, что ничего хорошего от этого не будет, но здоровье людей превыше всего», — заметил сенатор.