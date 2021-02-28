Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающие происхождение коронавируса в Китае, обнаружили признаки того, что вспышка в Ухане в декабре 2019 года была намного обширнее, чем предполагалось ранее. Они хотят получить доступ к сотням тысяч образцов крови из этого города, в котором Пекин им пока отказывает.

Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек сказал CNN, что миссия обнаружила несколько признаков более широкого распространения вируса в 2019 году, чем считалось ранее. Было также установлено, что в декабре в Ухани уже существовало более десятка разновидностей COVID-19. Теперь ученые подозревают, что болезнь распространилась в Китае задолго до официального объявления.

Китайские ученые представили группе информацию о 174 случая коронавируса в Ухане и его окрестностях в декабре 2019 года. Из них 100 были подтверждены лабораторными исследованиями, а еще 74 — клиническим диагнозом пациента.

Бен Эмбарек сказал, что большее количество вероятных тяжелых случаев, которые были замечены китайскими врачами на раннем этапе, означает, что болезнь могла поразить примерно тысячу человек в Ухани в декабре 2019 года.

Исследователи впервые смогли собрать 13 различных генетических штаммов вируса SARS-COV-2, которые циркулировали в Китае в декабре 2019 года. Если их совместить с данными о пациентах в стране за 2019 год, они могут дать ценные подсказки о географии и реальном времени вспышки заболевания до декабря.

Обнаружение такого количества модификаций говорит о том, что вирус распространялся в Ухани дольше, чем месяц. Собранный генетический материал, вероятно, является первым физическим доказательством этой теории, появившемся на международном уровне.

Ученый-физик Роланд Визендангер заявил, что до сих пор ученые не смогли найти животное или другой источник появления 2019-nCoV, поэтому он на 100% уверен, что пандемия началась после утечки вируса из лаборатории в Ухани.