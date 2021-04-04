Коронавирус подтвердился у президента Аргентины

Президент Аргентины Альберто Фернандес получил второй положительный тест на коронавирус. При этом он заявил, что чувствует себя хорошо и призвал всех пройти вакцинацию.

Врачи сообщили, что президент сделал тест на определение антигена коронавируса 2 апреля. Результат оказался положительным.

«Ему был сделан тест ПЦР. ПЦР-тест оказался положительным, что подтверждает наличие заболевания COVID-19», — сказали медики. Цитату привело РИА «Новости».

По словам доктора лидера страны Федерико Сааведры, у Фернандеса не наблюдается признаков коронавируса, а состояние здоровья находится в рамках нормы. Это подтвердил и сам президент Аргентины, призвавший всех сделать прививку от ковида.

«Анализ крови и проверка уровня насыщения кислородом показали хорошие результаты, и Фредерико сказал мне, что я могу ходить и ездить на велосипеде в маске», — привел слова президента портал Infobae.

Ранее администрация лидера Аргентины сообщала, что Фернандес привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В Центре Гамалеи пояснили, что препарат не исключает заражения, но позволяет избежать тяжелых последствий болезни.