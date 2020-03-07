Коронавирус подтвердился у 21 человека на лайнере Grand Princess

На круизном лайнере Grand Princess, который стоит в порту Сан-Франциско на карантине, 21 человек заражен коронавирусом. Это стало известно после проведенных анализов. На борту судна находятся четверо россиян. Пока неизвестно, есть ли кто-нибудь из них среди заболевших.

«Среди тех, кто был протестирован… у 21 человека на борту судна тест на коронавирус дал положительный результат, у 24 тест дал отрицательный результат, результаты еще одного теста оказались неопределенными», — сказал на пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс. Его слова приводит ТАСС. Пенс также уточнил, что инфицированы 19 членов экипажа и два пассажира.

Четверо российских граждан, которые есть на борту лайнера, — это члены экипажа. Есть ли среди них заразившиеся коронавирусной инфекцией пока неизвестно.

Национальная гвардия Калифорнии доставляет наборы для тестирования на коронавирус на круизное судно Grand Princess.

Всего на Grand Princess находятся 2383 пассажира и 1100 членов экипажа.

Как раз из-за круизного судна в Калифорнии могла произойти вспышка коронавируса. Первый погибший в штате от СОVID-19 был одним из двух пассажиров Grand Princess, у которых уже подтвердили заражение. Из-за распространения коронавируса власти штата уже объявили чрезвычайное положение.

Во всем мире насчитывается больше 101,9 тысячи зараженных. Жертвами инфекции стали больше 3,4 тысячи человек. Вылечились свыше 56,1 тысячи пациентов.