Коронавирус подтвердили у мэра Антальи

Коронавирусную инфекцию подхватил мэр турецкой Антальи Мухиттин Беджек. Сейчас глава города лежит в больнице под наблюдением врачей. При этом на самочувствие он не жалуется.

«Тест, проведенный сегодня, показал положительный результат на коронавирус. У меня сейчас хорошее настроение, а боевой дух на высоте. Я нахожусь в изоляции в больнице», — написал Беджек в Twitter.

Он попросил всех жителей и гостей курорта носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Мэр города отметил, что надеется на скорую встречу с гражданами.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Турции зафиксировано 249 309 случаев заболевания COVID-19. За время распространения коронавируса умерли 5974 пациента. При этом в турецком Минздраве отметили, что на курортах страны нет роста числа заболеваний COVID-19.

Россия 10 августа возобновила рейсы в Даламан, Бодрум и Анталью. С 1 августа самолеты начали летать в Стамбул и Анкару. Ростуризм выпустил памятку для россиян, собирающихся на отдых в Турцию. Гражданам порекомендовали приобретать медицинские страховки.