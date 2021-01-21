Коронавирус отсканировали и создали его реалистичную 3D-модель. Видео

Специалисты из австрийской компании Nanographics показали, как на самом деле выглядит коронавирус. Они создали первую в мире реальную 3D-модель 2019-nCoV. Раньше его изображали схематично.

Современные технологии помогли детально рассмотреть коронавирус, который в реальности оказался не круглым «ежиком», каким его изображают в Сети. Белковые наросты, при помощи которых 2019-nCoV проникает в организм, соединяясь с белком человека, на нем неправильной формы и расположены хаотично.

Создатели модели раскрасили свое творение в разные цвета, чтобы было понятно, насколько сложно устроен этот вирус, убивший уже более двух миллионов человек.

Для того, чтобы показать миру реальный коронавирус, использовали 3D-сканнер и криотомограф, так как предварительно его заморозили.

«Мы использовали машинное обучение и усовершенствованные алгоритмы визуализации, чтобы показать вам наиболее подробное изображение реального вируса SARS-CoV-2 в 3D, созданное со снимков, полученных с помощью электронного микроскопа. Вместо фотонов видимого света, которые придают вещам цвет, это сканирование выполнили с помощью электронов», — говорится в сообщении компании.

На сайте Nanographics коронавирус можно рассмотреть поподробнее со всех сторон и повертеть интерактивную модель вручную.