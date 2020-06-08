Коронавирус обнаружили в молоке кормящей матери

Следы коронавируса нашли в грудном молоке 40-летней женщины. Австралийские медики считают, что ребенок мог заразиться COVID-19 через молоко матери.

О том, что у нее коронавирус, женщина узнала спустя восемь месяцев после рождения ребенка. В тот момент она еще кормила малыша. Об этом написала газета «Известия», ссылаясь на исследования медицинского центра Флиндерса в Австралии. Там открыли испытательную клинику, посвященную вирусу.

Сначала у новоиспеченной матери наблюдались стандартные синдромы инфицирования: боль в горле, кашель, ломота в мышцах, повышение температуры. Позже специалисты проверили ее молоко на инфекцию. Результат был положительным. Также медики выяснили, что младенец тоже инфицирован. Однако у него болезнь протекала в бессимптомной форме. Пока ученые не могут понять, как COVID-19 мог оказаться в молоке матери.

Российские эксперты не исключают, что малыш действительно мог заразиться через молоко. Они рассказывают о похожих ситуациях с другими болезнями.

«Эту возможность исключить нельзя. Такие случаи известны при ВИЧ-инфекции, вирусах гепатитов В и С и ряде других», — заявил вирусолог Сергей Нетесов.

Тем не менее специалисты из России отметили, что пока еще рано делать выводы. Ничем не доказано, что ребенок заразился именно через материнское молоко. Эксперты уверены, что несмотря на существующие риски, пользы от грудного вскармливания все равно больше.

Ранее стало известно, что месячного ребенка в РФ смогли вылечить от коронавируса.