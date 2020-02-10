Коронавирус обнаружили у второго украинца на корабле Diamond Princess

По данным издания, кроме двух украинцев среди зараженных один канадец, три филиппинца, четыре австралийца, 11 американцев и 45 японцев.

Пассажирам запретили покидать судно после того, как у одного из туристов обнаружили коронавирус. Он сел на борт в Гонконге.

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, возбудителем которого оказался новый конронавирус 2019-nCoV. Его жертвами в Китае стали 910 человек.