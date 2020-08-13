Коронавирус обнаружили у депутата от украинской партии «Слуга народа»
Коронавирусную инфекцию обнаружили у депутата от украинской партии «Слуга народа» Романа Грищука. Парламентарий сообщил об этом на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что COVID-19 выявили и у его супруги. В настоящее время состояние у обоих нормальное, пишет сайт «Экономика сегодня».
«Когда ты стал цифрой в статистике заболеваний COVID-19», — написал Грищук в публикации.
Депутат обратился к гражданам Украины с просьбой соблюдать все необходимые меры безопасности в условиях распространения опасной инфекции.