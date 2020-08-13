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    13 августа 2020, 16:37

    Коронавирус обнаружили у депутата от украинской партии «Слуга народа»

    Полина Петрова

    Коронавирусную инфекцию обнаружили у депутата от украинской партии «Слуга народа» Романа Грищука. Парламентарий сообщил об этом на своей странице в Facebook.
    Коронавирус обнаружили у депутата от украинской партии «Слуга народа»

    Он пояснил, что COVID-19 выявили и у его супруги. В настоящее время состояние у обоих нормальное, пишет сайт «Экономика сегодня».

    «Когда ты стал цифрой в статистике заболеваний COVID-19», — написал Грищук в публикации.

    Депутат обратился к гражданам Украины с просьбой соблюдать все необходимые меры безопасности в условиях распространения опасной инфекции.

    Новости SMI.FM