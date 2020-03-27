Коронавирус не подтвердился у Тилля Линдеманна

Тест на коронавирусную инфекцию солиста группы Rammstein показал отрицательный результат. Музыканта перевели из реанимации — он чувствует себя лучше.

Об этом музыкальная группа сообщила на своей странице в Facebook.

«Его перевели из интенсивной терапии, его состояние улучшилось. Анализ Тилля на коронавирус дал отрицательный результат», — сказано в сообщении.

Ранее фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна госпитализировали в одну из немецких клиник в Берлине. Артисту стало плохо, когда он вернулся на родину с гастролей. У музыканта поднялась температура. Его сразу же отправили в больницу. Предварительный анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.