Надеяться на то, что потепление остановит эпидемию коронавируса, не стоит. Инфекция появилась в китайском Ухане, где даже зимой плюсовая температура.

«Есть какие-то предположения, что при более высокой температуре он (2019-nCoV — прим. ред.) будет уходить, но, по-моему, это полная фантазия. Вирус пришел из Уханя, где довольно комфортная температура была в то время, поэтому вряд ли вирус может напугать повышение температуры окружающей среды», — приводит РИА «Новости» слова доктора медицинских наук Бориса Ревича.

Собеседник подчеркнул, что пока даже не известно, кто хозяин, а кто переносчик вируса. Говорить о том, что тепло уничтожит инфекцию, преждевременно.

Вспышка коронавируса началась в столице китайской провинции Хубэй — многомиллионном Ухане — в конце декабря 2019 года. За два с половиной месяца вирус распространился по всему миру. Сейчас эпицентр заболевания переместился из КНР в Европу. Всего от инфекции умерли более 6,5 тысячи человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.