Коронавирус научился менять клетки крови

Медики из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выяснили, что коронавирус может изменять структуру клеток крови. Результаты исследования опубликовало издание Biophysical Journal.

«Мы обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформации нейтрофилов, а также неоднородности изменения и размера эритроцитов», — приводит журнал сообщение немецких медиков.

Исследователи использовали данные 17 пациентов с различными фазами ковида, 14 выздоравливающих и 24 здоровых людей из контрольной группы. Ученые изучили более четырех миллионов клеток крови заразившихся SARS-CoV-2 и сравнили данные с показателями здоровых людей. По данных медиков, у некоторых пациентов клетки крови стали прежними через несколько месяцев после выздоровления, а восстановление других затянулось из-за этой опасной особенности коронавируса.

Ранее американские ученые из Клиники Кливленда выяснили, что SARS-CoV-2 может оказывать длительное воздействие на функцию мозга.